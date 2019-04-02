Сегодня, 2 апреля, сотрудники Департамента охраны общественного здоровья города Шымкента провели краткую ознакомительную работу с частными предпринимателями.

Бизнесменам рассказали о том, какие необходимы разрешительные документы для работы в сфере общественного питания.

Напомним, ранее в Шымкенте было выявлено 139 кафе, ресторанов, кондитерских и тойханы, которые не соответствовали требованиям. Несмотря на правонарушения и отсутствие разрешительных документов согласно законодательству РК Департамент охраны общественного здоровья не имеет права прекращать деятельность этих учреждений, ведь для этого необходимы веские причины.

Алмат Косалиев, заместитель начальника ДООЗ: «Мы не можем закрыть эти объекты, нам нужны конкретные причины, а это жалобы посетителей на отравление». Работники ДООЗ постоянно проводят информационно-разъяснительную работу о том, какие требования необходимо соблюдать, а также порядок получения разрешительных документов. Однако, даже сегодня для некоторых предпринимателей после ребрендинга своего заведения встал вопрос о том, как и где получить такие документы.

Мухтархан Конысбаев, частный предприниматель: «Я название поменял теперь надо новые документы получать оказывается, я не знал».

Жания Алимжан