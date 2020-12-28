Сегодня первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов призвал казахстанцев соблюдать карантинные ограничения в предстоящие праздничные дни, передает Otyrar.KZ.

«Несмотря на то, что мы научились бороться с вирусом, он продолжает циркулировать, локальные вспышки коронавирусной инфекции становятся следствием больших мероприятий. Ежедневно поступают сигналы о нарушении карантинных мер, несмотря на запреты, люди продолжают посещать и проводить массовые мероприятия, что приводит к ухудшению эпидемситуации», — отметил в своем выступлении Марат Шоранов, выступая на брифинге в СЦК.

Замминистра здравоохранения призвал всех казахстанцев встретить Новый год в кругу самых близких людей, не подвергая опасности здоровье окружающих, отказаться от посещения мест скопления людей, используя для поздравлений дистанционные средства связи.

В ходе брифинга, он сообщил, что на сегодняшний день проведено более 5 млн исследований, ежедневно лабораториями проводится до 40 тысяч тестов. Таким образом, резервная мощность лабораторий составляет 60 тысяч исследований, что позволяет обеспечить доступ населения к ПЦР-тестированию.

Касаясь вопроса готовности к лечению пациентов с КВИ, по словам М.Шоранова, для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией развернуто 51 126 коек. Согласно ежедневному мониторингу занятости коек в разрезе регионов по состоянию на 28 декабря текущего года занято 29% инфекционных коек. Занятость реанимационных коек составляет – 19%.

Несмотря на неоднократные административные штрафы некоторые объекты продолжают игнорировать требования режима ограничения и карантина, обратил внимание первый вице-министр.

На сегодняшний день в числе «злостных нарушителей» 254 объекта, из них в Нур-Султане объектов, системно нарушающих режим ограничения и карантина — 56, в Шымкент- 47, Костанайской области- 25.

По таким объектам органами санитарно-эпидемиологической службы административные материалы передаются в суд для решения вопроса о приостановлении их деятельности.

М.Шоранов настоятельно призвал всех жителей страны отнестись к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не заразиться и не заразить других, продолжать соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и гигиене.