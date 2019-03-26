Плакат с казахстанскими военными появился на заборе Первомайского районного военного комиссариата Бишкека, сообщает «Sputnik-Кыргызстан».

Ошибку заметил случайный прохожий. Он снял на видео баннер, на котором изображены два танкиста, отдающие честь на параде. Это казахстанские военные – на форме одного из них чётко видна надпись «Казахстан». Автор видео возмутился тем, что на заборе военкомата в столице Кыргызстана висит фото с военными другого государства.

В пресс-службе Генерального штаба Кыргызской Республики сообщили, что этот плакат уже сняли.

«Виновные будут наказаны в дисциплинарном порядке», – отметили в Генштабе.

В ведомстве добавили, что проводят служебную проверку, чтобы выяснить, кто повесил плакат на забор военкомата без согласования с Генеральным штабом.