Поступить в военные вузы можно онлайн через портал eGov.kz

На портале eGov.kz доступна услуга подачи заявлений на зачисление в кандидаты для поступления в военные учебные заведения Министерства обороны РК. Процесс полностью электронный, включая подачу заявки и получение результата в Личном кабинете.

Система проверяет наличие ограничений для поступления (по медицинским данным, хроническим заболеваниям и перенесённым инфекциям), а также отправляет запрос на проверку на судимость. Ответ приходит в течение 10 минут, если человек не судим. Затем необходимо заполнить анкету для прохождения специальной проверки Комитетом национальной безопасности РК.

Рекомендуется заранее получить справку формы № 075 и подготовить автобиографию для проверки КНБ РК. Многие данные (адрес, фотография, сведения о родственниках) загружаются автоматически из государственных систем, остальные можно прикрепить вручную.

Чтобы подать заявление:

Авторизуйтесь портале на eGov.kz и перейдите в раздел «Гражданам» — «Воинский учет и безопасность» — «Воинская служба».

Выберите услугу «Зачисление в кандидаты для поступления в военные учебные заведения МО РК» и нажмите «Заказать услугу онлайн».

Заполните необходимые данные и подпишите заявку.

Результат будет доступен в Личном кабинете в разделе «История получения услуг».

Для летных специальностей требуется медицинское заключение, полученное не позднее 30 дней до освидетельствования.

Результат (зачисление или отказ с указанием причины) придет в Личный кабинет. Срок оказания услуги — до 200 дней. Полный список документов и подробная инструкция — на eGov.kz.

Услуга разработана при поддержке Комитета государственных услуг, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства обороны РК.