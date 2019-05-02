В социальных сетях появилась видеозапись, где видно, как дети спят по трое-четверо в одной кровати и даже на полу. На кадрах видно, что в комнате находится более 50 детей, передает 24.kg.

Предполагалось, что видео было снято в Туркестанской области, но в мэрии Бишкека подтвердили, что данный инцидент произошел в столичном детском саду.

«Две недели назад мы делали косметический ремонт, в частности, побелили стены в спальне младшей группы. Родители возмутились, что пол стал грязным после побелки. Поэтому в пятницу, 19 апреля, мы провели уборку и покрасили полы в спальне», — рассказала заведующая.

«В таких условиях дети спали всего один день, и в это время кто-то снял видео», — пояснила Малдыбаева.

«Директору детского сада Айнагуль Малдыбаевой грозит дисциплинарное наказание», — отметили в мэрии.

Детский сад открыт в 2008 году и рассчитан на 140 мест. Фактически его посещают около 290 детей.