Сталик Ханкишиев отменил поездку в Бишкек из-за продажи билетов на встречу с ним.

Известный московский повар восточной кухни Сталик Ханкишиев отменил поездку в Бишкек, узнав, что организаторы фестиваля Kazan-mangal за его спиной продают билеты на встречу с ним, передает Фергана.ру.

По словам Ханкишиева, несколько лет назад он познакомился с кулинарами из Бишкека, и те начали настойчиво приглашать его в гости. Ему даже предлагали деньги, но он отказывался, потому что принципиально против взимания платы за визиты. Но недавно один из кулинаров Шухрат Шарипов все же уговорил Ханкишиева приехать на фестиваль Kazan-mangal. Повар не брал гонорар, приглашающая сторона оплачивала лишь перелет и гостиницу.

Впоследствии Ханкишиев обратил внимание, что его приезд несоразмерно рекламируется, и это вызвало у него подозрения. 23 апреля загадка разрешилась. «Вчера вечером, когда я вернулся домой и открыл компьютер, увидел рекламу, а под ней предложение купить билеты по 1000 и 2000 сом. Не знаю, много это или мало. Обещали, что со мной можно будет сфотографироваться», — пишет повар. Это очень обидело его. Он подчеркивает, что сам часто встречается со знаменитостями, но ему не приходило в голову за их спиной продавать билеты на эти встречи.

В результате Ханкишиев решил отменить поездку. Он пояснил: «Слушайте, господа рестораторы и те, кто превратил кулинарию в бизнес. Не приглашайте меня больше на ваши чудесные праздники. Найдите себе других желающих торговать мордой лица».

Кулинар подчеркивает, что не хочет поднимать шум и принципиально не общается с журналистами. В последней на текущий момент записи по теме повар рассказывает, что пообщался по телефону с одним из организаторов фестиваля Бериком Эгинбаевым. «Он не слышит и не понимает. Он считает, что так и надо. «Ваши читатели попросили», «Мы хотели отбить продукты». Берик! Я в Москве по 600 человек кормил, устраивали абсолютно БЕСПЛАТНЫЕ мастер-классы. Сказали бы, что находитесь в стесненной материальной ситуации, я бы и билеты сам купил, и на продукты деньги бы сам привез», — сетует Ханкишиев.

Сталик Ханкишиев родился в узбекском городе Фергане в семье этнических азербайджанца и немки. Он учился в Московском институте стали и сплавов, после чего вернулся на родину и жил там до 44 лет. В 2006 году он написал свою первую книгу о восточной кухне и переехал в Москву, где стал принимать участие в телепередачах и проводить кулинарные мастер-классы. В последующие годы повар издал еще шесть книг, получивших большую популярность. Книги Ханкишиева широко рекламируются. Например, на Московской международной книжной выставке-ярмарке в 2010 году всех желающих угощали пловом и шашлыком, приготовленными под личным руководством кулинара.