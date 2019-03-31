В департаменте полиции Туркестанской области прокомментировали скандальное видео, появившееся в социальных сетях. На нем полицейский воспитывает мужчину, но при этом ругается матом, сопровождая речь шлепками по голове.

Недавно в социальных сетях появилось видео инцидента с участием полицейского. По данному факту разъясняем, что происходящее на видео имело место в городе Кентау в мае 2018 года. В настоящее время ДП Туркестанской области проводится служебная проверка.

Стоит отметить, что указанный гражданин является злостным дебоширом, и что сотрудники полиции прибыли в тот день по очередному вызову его же родственников. Но эти обстоятельства никоим образом не оправдывают действия полицейского. По результатам проверки сотрудник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.