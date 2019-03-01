Кому из знаков зодиака повезет, а кому стоит быть осторожнее, что будет с курсом валют и какие важные события стоит ожидать в марте, читайте в астропрогнозе на Sputnik Казахстан.

Перед зимними праздниками астролог Ирина Абдраимова рассказала о важных событиях, которые ожидают казахстанцев в 2019 году, в том числе предупредив о том, что февраль будет сложным месяцем для страны.

«Мы можем столкнуться с разногласиями в правительстве, политической элите, возможны политические и религиозные разногласия, выход на поверхность и обострения скрытых противоречий. В феврале, июле и ноябре могут быть массовые протесты, религиозный фанатизм и противостояние в обществе», — говорится в прогнозе на год.

В феврале в Казахстане произошло несколько резонансных трагедий, вызвавших волнения в обществе, а также произошла смена правительства.

Каким будет март после напряженного февральского периода?

Время любви и завершения дел

По словам астролога, первая декада марта принесет повышенный эмоциональный фон, высокую чувствительность, потребность в любви, в ее проявлении и сделает людей склонными к неожиданным поступкам.

«Первого и второго марта остается вероятность разрывов отношений, может увеличиться число разводов», — предупреждает Абдраимова.

Основное астрологическое событие первой декады марта – это ретроградный Меркурий.

«С одной стороны, мы лучше слышим самих себя. Но нежелательно начинать новые проекты, обучение, регистрировать предприятие, открывать магазины, салоны, подписывать контракты, договора, соглашения, оформлять важные бумаги, заключать деньги с покупкой или обменом недвижимости, переезжать, покупать бытовую технику», — перечисляет астролог.

Специалист советует завершить начатое, решить старые проблемы, выкинуть ненужное, навести порядок в бумагах – возможно, случайно найдутся бумаги и документы, которые уже считались утерянными.

Хорошо пересматривать старые договора, менять условия сотрудничества, встречаться со старыми друзьями.

С шестого марта завершится окончательный переход Урана в зодиакальный знак Тельца — это означает серьезные изменения во власти в течение ближайших нескольких лет.

«Планировать новые дела лучше с 28 марта. Этот период очень хорош для творческих людей, у которых работа связана с дизайном, писательством, фотографией, кино», — указывает астролог.

Тема самолюбия и самоутверждения в этот период выйдет на передний план .

Бизнес и финансы: советы знакам Зодиака

«Зодиакальные знаки Овен, Лев, Стрелец в первой декаде марта могут чувствовать нехватку энергии для предпринимательской работы», — предупреждает астролог.

Кроме того, в марте возможны скачки на бирже, могут резко меняться курсы валют.

Вторая декада марта принесет огненным и воздушным знакам приток энергии, прилив сил, уверенность в своих возможностях. Это период решительных действий, поэтому не стоит терять время.

Наурыз – настоящий Новый год

Очень важное астрологическое событие произойдет 21 марта в 03.58 по времени Астаны – это Астрологический новый год.

«А у нас на Востоке отмечается любимый праздник Наурыз. Его надо как следует отпраздновать, потому что по космическим меркам он намного важнее официального Нового года, который мы празднуем с 31 декабря на 1 января», — подчеркивает астролог.

Конец марта – не планируйте путешествий

Третья декада марта принесет переменчивость настроения, капризность, забывчивость, спутанность мыслей, невозможность сосредоточиться на чем-либо.

«Период достаточно продолжительный. Его действие будем ощущать до первых чисел апреля. В эти дни легко принять желаемое за действительное, легко попасться на удочку мошенникам. Добрые отношения с друзьями, родственниками, знакомыми, соседями могут пострадать от нечестности, неискренности и лжи», — отмечает астролог.

В новых знакомствах следует проявить осторожность, особенно если это касается сердечных дел. Объекты симпатий могут оказаться не теми, за кого себя выдают.

«Неудачное время для общения с иностранцами, поездок за границу, особенно на море. В эти дни могут увеличиться транспортные аварии из-за невнимательности – все же ретроградный Меркурий в Рыбах, да еще и в соединении с Нептуном», — обращает внимание Абдраимова.

Возможны несчастные случаи, связанные с водой, с употреблением и взаимодействием лекарств, наркотиков, алкоголя. Неудачное время для постановки медицинских диагнозов.

«Возможны конфликтные ситуации в обществе. На политической арене также возможен обман, обещания, данные в это время, не будут выполняться, договора будут нарушаться», — говорит специалист.

Но есть плюс – этот период, по словам астролога, хорош для творчества, медитации, поднятия своего духовного уровня.