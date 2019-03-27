Прогноз на 28-30 марта 2019 года

Активный облачный массив, связанный с циклоном расположенным над Узбекистаном, смещается в северо-восточном направлении, передает Казгидромет.

С ним на юге Казахстана уже в ближайшие сутки ожидаются дожди с грозами и сильным порывистым ветром. Смещаясь в северо-восточном направлении, циклон будет вызывать осадки, преимущественно дождь в центральных, юго-восточных и восточных районах республики. А на западные и северные области смещаются атмосферные фронты с Европейской части России. Здесь предполагаются дождь, мокрый снег, в ночные и утренние часы туман и гололёд. Температура воздуха сохранится выше средних многолетних значений на 3…5 градусов.

В связи с ожидающимися сильными осадками 28—30 марта в предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей, также 30 марта в Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках