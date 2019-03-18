Пропал. Умер и воскрес попавший в рабство житель Шымкента

Через два года вернулся домой попавший в рабство житель Шымкента.

История воскрешения из мертвых жителя Шымкента — не из разряда чудес. Она в большой степени носит криминальный характер. Два года назад мужчина пропал. Вышел из дома и больше не вернулся.

Родная сестра пропавшего предпринимала попытки отыскать брата, обращалась на республиканское телевидение, писала заявление в РОВД и даже ходила к экстрасенсам. Но толку не было. По пропавшему даже справили поминки и стали постепенно свыкаться с мыслью что его уже нет в живых.

Проститься по всем правилам с братом, Санобар Иманову убедила гадалка, заверив на сто процентов, что Батыржана уже нет в живых. Вся пенсия Санобар ушла на ас тамак. А спустя два года после исчезновения он пришел домой сам, вместе с еще одним мужчиной, который как и он оказался на дальнем отгонном пастбище в Толебийском районе.

Батыржан Шакиров, сбежавший из рабства: «Забрали меня с МЖК, привезли в горы, посчитали стадо и заставили пасти. Сначала нормально относились, а потом бить стали. Руку сломали один раз. А зимой очень холодно было. Я просился домой, но меня не отпускали, а бежать боялся, мне говорили, что все равно найдут и вернут».

По словам невольника, сбежать помог случай и житель Кызылординской области, который оказался на том же чабанском отгоне. Более молодой мужчина приехал к нам из соседней области на заработки и тоже волею случая оказался там, где за работу никто платить и не собирался. Он и уговорил. Бежали 21 час без остановок, боялись погони.

Сразу после возвращения домой, сестра пропавшего и он сам отправились в Аль-Фарабийский РОВД писать заявление, обращались у местному участковому, он даже один раз появился. Но.. в первый раз в принятии заявления им отказали, сославшись на то, что его нужно отдать полицейским Толебийского районного отдела полиции по месту совершения преступления.

Однако туда семья ехать категорически отказывается из-за боязни преследования.

Через пресс-секретаря ДП полиции Шымкента мы настояли на том, чтобы заявление все-таки приняли у потерпевших по месту пропажи, в Шымкенте. Журналисту с оператором, правда, зафиксировать этот момент не разрешили. Но мы поддерживаем связь с семьей Батыржана.

К слову сказать, за два дня до этого блюстители правопорядка Шымкента отчитались об итогах операции Розыск, где похвалились тем, что за два дня отыскали 16 пропавших без вести. Есть ли среди найденных бежавший из рабства Батыржан нам не известно.