Прожиточный минимум не успевает за ростом цен в Казахстане

На конец февраля текущего года величина прожиточного минимума составила 27,1 тыс. тг, увеличившись на 4,2% год-к-году. Годом ранее средняя величина прожиточного минимума в РК была равна 26 тыс. тг, а рост за год — 17,1%.

Объём продовольственной корзины составил 14,9 тыс. тг (55% от величины прожиточного минимума), непродовольственные товары и услуги — 12,1 тыс. тг (45% от величины прожиточного минимума).

При этом цены на товары и услуги растут быстрее, чем прожиточный минимум: так, к концу февраля цены увеличились на 4,8% год-к-году, в том числе на продовольственные товары — на 6,6%, на непродовольственные товары — на 6,2%.

На конец февраля 2019 года только в пяти регионах величина прожиточного минимума превысила среднереспубликанское значение: в Мангистауской области прожиточный минимум выше среднереспубликанского значения на 23,3%, в Астане — на 13,5%, в Алматы — на 11,4%, в Алматинской области — на 1,6%, в ВКО — на 1,1%.

Следовательно, наибольшее значение величины прожиточного минимума в среднем на душу населения наблюдается в Мангистауской области: 33,4 тыс. тг (годом ранее — 31,3 тыс. тг). На втором месте Астана: 30,8 тыс. тг (годом ранее 30 тыс. тг). Замыкает тройку лидеров Алматы, где величина прожиточного минимума составила 30,2 тыс. тг (годом ранее — 29,4 тыс. тг).

Наименьшее значение прожиточного минимума наблюдается в Павлодарской области: 23,9 тыс. тг, на 11,7% меньше по сравнению со среднереспубликанским значением. В тройку регионов с минимальным значением прожиточного минимума также вошли Жамбылская (24,4 тыс. тг) и Западно-Казахстанская (24,8 тыс. тг) области.

Величина прожиточного минимума для детей до 13 лет составила 21,8 тыс. тг, годом ранее сумма была равна 21 тыс. тг.

Прожиточный минимум, предусмотренный для мужчин старше 18 лет, равен 32,2 тыс. тг (годом ранее — 30,9 тыс. тг). Что касается величины прожиточного минимума для женщин старше 18 лет, то он установлен в размере 25,6 тыс. тг (годом ранее — 24,5 тыс. тг).

Значение прожиточного минимума для пенсионеров и пожилых людей — 25,4 тыс. тг (годом ранее — 24,3 тыс. тг).