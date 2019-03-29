Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Кыргызстан получил в подарок орловского скакуна и щенка кыргызской породы тайган, передает Sputnik.

Известно, что щенка зовут Шерхан. Стоит отметить, порода тайган является родственной породе казахских борзых тазы.

Владимир Путин не раз получает животных в подарок от зарубежных лидеров. Так, в январе этого года президент Сербии Александр Вучич подарил ему четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

В 2017 году на день рождения Путин получил от своего туркменского коллеги Гурбангулы Бердымухамедова щенка алабая по кличке Верный. Также Путину дарили в Болгарии каракачанскую овчарку Баффи и акита-ину Юмэ в Японии.

Самая известная и любимая собака Путина — лабрадор Конни, была подарена семье российского президента в 2000 году Владимиром Шойгу.

Иногда Путин получает в подарок и лошадей как от бизнесменов, так и от лидеров стран. В 2001 году президент Башкирии Муртаза Рахимов подарил гнедого ахалтекинца по кличке Нагара, тогда же Путин получил кабардинского скакуна от властей Кабардино-Балкарии.

В 2002-м году Путин получил от тогдашнего президента Кыргызстана Аскара Акаева иноходца по кличке Гюльсары.

Сам российский президент также периодически преподносит в дар животных.