Поездки в Яндекс Такси в Шымкенте за год подорожали на 6%

Средняя стоимость одной минуты поездки в Яндекс Такси в Шымкенте и Туркестанской области за год увеличилась на 6%, а в целом по стране — на 11%, рассказали в Яндекс Такси. При этом годовая инфляция в РК в ноябре составила 10,3%.

Аналитики сервиса сравнили среднюю стоимость минуты поездки за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 с годом ранее. Статистика за 12 месяцев учитывает все сезонные колебания, в том числе позволяет включить в расчет декабрь как сезон пикового спроса.

В сервисе объясняют рост средней стоимости минуты несколькими факторами: ростом цен на бензин, запчасти и обслуживание автомобилей. Одновременно с этим спрос на поездки в такси в городах, где работает сервис, вырос за год на 40%. Также в 2023 году в ряде городов были запущены тарифы повышенного уровня комфорта, которые стоят дороже поездок в тарифе «Эконом» и влияют на среднюю стоимость минуты.

В некоторых городах стоимость поездки, наоборот, снизилась, потому что компания активно инвестировала в мотивационные программы для таксопарков, их водителей и пассажиров в этих регионах.

Помимо экономических факторов, есть также временны́е и сезонные. Если краткосрочных колебаний в течение года значительно больше, чем в предыдущем, они могут влиять на динамику цен за весь год.

В Яндекс Go есть технологии, которые позволяют сэкономить при поездках даже в период повышенного спроса. Например, алгоритм может предложить после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения или разделить поездку с попутчиком, выбрав тарифу «Вместе». В Астане за последние недели доля поездок по этому тарифу превысила 14%, а в Алматы почти достигла 10%. Эти цифры продолжают расти.