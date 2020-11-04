В Шымкенте в приложении Яндекс Go появилась возможность вызвать грузовую машину.

Ранее услуга стала доступна для жителей Алматы. Она пригодится при переезде или если нужно довезти из магазина новый диван, стройматериалы для ремонта, оборудование на площадку.

В Шымкенте стоимость поездок по «Грузовому» тарифу начинается от 1610 тенге. В нее входят 10 минут на погрузку вещей, первые 20 минут и 10 километров поездки, а также 10 минут на разгрузку. Например, в такую стоимость обойдется перевозка груза в маленьком кузове из бизнес-центра «ЭСКО» до жилого комплекса «Яссауи». В среднем кузове поездка от торгового центра Shymkent Plaza до рынка «Алаш» будет стоить примерно 2100 тенге. Стоимость поездки известна заранее — достаточно ввести в приложении адрес точки назначения. Она рассчитывается поминутно, а не по часам. Поэтому пользователи оплачивают только то время, сколько реально займет доставка.

Вместе с грузовой машиной можно вызвать грузчика, чтобы он помог перенести тяжести. Эта опция находится в «Пожеланиях» к поездке, и за нее предусмотрена доплата. При этом в салоне всегда остается пассажирское место, чтобы пользователь мог сопровождать свои вещи.

По тарифу «Грузовой» на заказы будут приезжать вместительные машины. Например, Volkswagen Caravelle, Hyundai Starex, «Газель 3302». Минимальный размер грузовых отсеков машин с маленьким кузовом: 90 сантиметров в высоту, 100 в ширину и 170 в длину. Для автомобилей со средним кузовом: 150 сантиметров в высоту, 160 в ширину и 260 в длину. В фургон могут поместиться много коробок с вещами, средних размеров диван, велосипед и кухонная плита. Единственное ограничение — каждый предмет должен весить не более 30 килограммов.

Все грузы в новом тарифе автоматически застрахованы. С конца прошлого года в Яндекс Go в Казахстане также доступна услуга «Доставка», которая подходит для передачи небольших вещей и документов по городу. Страховка распространяется на все заказы и по этому тарифу.