Экономить бюджетные средства призвал президент Казахстана. В эти сложные экономически годы для страны, в ходе последнего визита в Туркестанскую область, глава государства потребовал от чиновников научиться экономии и избавиться от расточительства. Последовали совету президента и компании Шымкента.

И здесь есть чему поучиться. Компании третьего мегаполиса оптимизируют расходы на содержание своего бизнеса. Одни экономят на коммунальных услугах, реже пользуясь светом, водой и отоплением. Другие сокращают штат служебных авто за счет передвижений на такси. Сэкономленные средства, как уверяют владельцы предприятий, станут существенным вкладом в развитие бизнеса.

К примеру, медиахолдинг «Отырар» так оптимизирует затраты на производство. Экономят в крупном СМИ в частности на коммунальных услугах. Тариф на электроэнергию после шести вечера увеличивается в два раза, задержкам на работе здесь сказали твердое — НЕТ. Экономить стараются и на транспортных средствах. Служебные авто теперь обслуживают несколько компаний медиахолдинга.

А вот в фирме «Онтустик Курылыс Сервис» от целого автопарка служебных такси отказались совсем. Компания имеет в городе несколько филиалов и сотрудникам в течение всего дня приходится передвигаться между ними. В день работники «Онтустик Курылыс Сервис» совершают от 5 до 20 выездов. И если раньше компания тратила на содержание автопарка баснословные деньги, сейчас расходы уменьшились втрое. Потому что теперь для бизнеса здесь используют сервис Яндекс.Такси.

Гульжан Сыдыкова, коммерческий директор компании «Онтустик Курылыс Сервис» отмечает явные плюсы от такого сотрудничества: «Все выезды отслеживаются в личном кабинете, каждый выезд фиксируется, стоимость определяется. Содержание служебного авто обходится от ста до двухсот тысяч в месяц. Получается служебное авто может обеспечить максимум 3-4 выезда. А услуга Яндекс.Такси нам обходится максимум в 50 тысяч и обеспечивает, как вот в прошлом месяце, пяти сотрудникам выезд постоянный».

Пересели на такси и в компании по продаже и обмену новых или подержанных машин «Aster Auto». Корпоративными услугами онлайн сервиса здесь пользуются уже 5 месяцев. Говорят обслуживают качественно и быстро. Руководство компании уверяет, пересесть на такси было лучшим решением для экономии бюджета.

По мнению Улдана Атаканова, директора ТОО «Aster Auto» Шымкент, с первых же дней пользования сервисом, в компании стали понимать, что для фирмы это выгодно: «В компании есть автотранспорт и мы возили наших клиентов до дома, либо по каким то делам. Сегодня обслуживание в месяц у нас выходит в 3-4 раза дешевле, чем если бы мы задействовали свой автотранспорт и свои ресурсы».

Шымкентские предприниматели уверены, сэкономив на расходах, можно вложить эти деньги в развитие бизнеса.

Анастасия Новикова