Ведет прием уполномоченный по этике аппарата акима города.

Уполномоченный по этике аппарата акима города Шымкента осуществляет деятельность по обеспечению соблюдения норм служебной этики и профилактики нарушений законодательства о государственной службе, противодействии коррупции и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, а также дает консультацию в пределах своих функций государственным служащим и гражданам.

Уполномоченный по этике аппарата акима города Шымкента Муратжан Умарбекович Акишев ведет прием государственных служащих и иных граждан вторую и четвертую среду каждого месяца с 15.00 до 17.00 по адресу: город Шымкент, проспект Астаны, 10, каб. 410. Телефон: 8 (7252) 24-70-50.