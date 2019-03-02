Франкофонная весна в Шымкенте: зрители смогут насладиться фильмом бельгийского режиссера «Новейший завет»

Владение двумя языками — французским и русским — Филиппу Мартине показалось недостаточным. Посол Франции теперь изучает казахский.

Уважение к культуре другого народа, считает Мартине, начинается с языка. Посол призывает казахстанцев учить французский. Тем более, что на нем говорят не только во Франции.

«В этом году мы пригласили послов из Бельгии и Марокко, чтобы показать, что французский язык распространен не только во Франции или Канаде, но и в других ключевых странах. Сейчас в мире насчитывается более трехсот миллионов франкоговорящих людей, к 2050 году мы надеемся, что эта цифра перевалит за пятьсот миллионов. С этой целью мы знакомим другие страны с французской культурой», — поделился посол Франции в Казахстане Филипп Мартине.

Благодаря усилиям Французского Альянса, Казахстан вошел в список 57 стран, участвующих в обмене студентами. Более 60 казахстанцев обучаются в вузах Франции по стипендиальной программе. Магистрант Руслан Исаев говорит, что душа французов схожа с казахами. А потому во Франции он себя за границей не чувствует.

Руслан Исаев, студент программы Абай-Верн говорит: «Французский язык очень романтичный, все так же, как и в кинофильмах. Мне очень нравится французская культура: люди, доброта, они чем-то похожи на казахов».

«Франкофонная весна», стартовавшая в Шымкенте, обещает быть насыщенной. За два месяца жители страны смогут поближе познакомиться с богатством культур стран Франкофонии.

Первым событием станет фестиваль кино, который пройдет в шести городах Казахстана. Организаторы отобрали лучшие образцы кинематографа Марокко, Бельгии, Швейцарии, Канады и Франции.

Шымкентские зрители смогут насладиться фильмом бельгийского режиссера «Новейший завет». Пройдет в городах Казахстана и конкурс франкофонной песни. Полуфинал в Астане, а финал — в Алматы.

А еще казахстанцы смогут поучаствовать в диктанте на французском, посетить выставки и концерты. «Франкофонная весна» завершится 30 апреля.