В Шымкенте ведется обновление инженерной инфраструктуры

В Шымкенте продолжается реализация национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» на 2025–2029 годы. Его главная цель — снизить износ инженерных сетей.

В этом году в рамках проекта ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» реализовало два пилотных проекта. Их общая стоимость составила 2,4 миллиарда теңге.

Ержан Абдихалыков, заместитель технического директора ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»: «В Шымкенте были модернизированы две изношенные воздушные линии напряжением 35 кВ, построенные в 60–80-х годах прошлого века. В ходе модернизации заменены воздушные линии общей протяженностью 14 километров. В период с 2019 по 2024 год на этих линиях было зарегистрировано 24 технических отключения. До замены по ним проходило от 14 до 18 МВт электроэнергии, практически на предельном уровне. После замены проводов на современные, изготовленные по финской технологии и рассчитанные на работу при высоких температурах, пропускная способность линий увеличилась почти в два раза — до 27 МВт».

Ранее, при отключении одной из линий для проведения ремонтных работ, невозможно было перераспределить нагрузку на вторую линию. Теперь эта проблема устранена. По данным городского управления энергетики и развития инфраструктуры, в рамках национального проекта наряду с электрическими сетями модернизируются системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

То есть, в городе будут обновлены наиболее изношенные сети. При этом планируется применять современные технологии, автоматизированные системы управления, цифровой учет энергоресурсов и дистанционный мониторинг.

«Данные работы будут реализованы субъектами естественных монополий города. В частности, ответственное за электрические сети предприятие «Оңтүстік Жарық Транзит» до 2029 года планирует реконструировать 239 километров электрических сетей, 112 трансформаторных подстанций, а также внедрить 197 тысяч автоматизированных систем учета электроэнергии. Общая прогнозная стоимость работ составляет 48 миллиардов теңге. В 2025 году в рамках национального проекта «Оңтүстік Жарық Транзит» уже реконструировало 14 километров электрических сетей. Работы были успешно выполнены. Сейчас планируется реконструкция 59,2 километра электрических сетей, 19 трансформаторных подстанций и внедрение 49 тысяч автоматизированных систем учета. Стоимость этих работ — 10 миллиардов теңге», — Азат Кайнарулы, заместитель руководителя управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента.

Согласно официальным данным, до 2029 года в рамках национального проекта уровень износа электрических сетей планируется снизить с 56 до 52 процентов.

Кроме того, предусмотрена модернизация тепловых сетей. В частности, будет обновлено 11 километров магистральных тепловых сетей, стоимость работ 5,8 миллиарда теңге. В настоящее время определяется подрядная организация, которая будет выполнять ремонтные работы.