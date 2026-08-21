Как распорядиться пенсией и на что обращать внимание?

С 7 сентября казахстанцы смогут передавать частным управляющим инвестиционным портфелем до 100% пенсионных накоплений, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов и взносов работодателей. Раньше можно было передать не более половины. Теперь выбор у вкладчиков шире, но и ответственность выше. Эксперты советуют не торопиться: изучить предложения компаний, сравнить их доходность и риски и только потом принимать решение.

Передать пенсионные накопления частной компании технически несложно, это можно будет сделать через сайт ЕНПФ, подписав передачу электронной цифровой подписью. А вот выбрать управляющего сложнее. На сайте можно сравнить компании, их портфели и доходность.

У большинства она пока лишь немного выше инфляции. Поэтому эксперты советуют смотреть не только на доходность, но и на то, куда компания вкладывает деньги. При этом для некоторых вкладчиков, у которых небольшие накопления, переход от государственного к частному может быть незначительным.

«Я считаю, что, как говорится, не стоит класть все яйца в одну корзину. Поэтому я бы посоветовала распределить средства между разными фондами, а часть, возможно, оставить в ЕНПФ. Если работа управляющей компании или уровень доходности не устроят, средства можно будет вернуть обратно в ЕНПФ. В первую очередь стоит обратить внимание на то, как работает компания, куда и во что она инвестирует. Важно изучить эту информацию, разобраться в условиях и только после этого принимать решение», — Меруерт Махмутова, директор «Public Policy Research Center».

В управлении пенсионными накоплениями на первом месте должна быть не высокая доходность, а стабильность. Эксперты предполагают, что частные управляющие предложат разные стратегии от консервативных и стабильных до более доходных, но и более рискованных. Поэтому перед выбором важно внимательно изучить условия и договор.

Финансист Расул Рысмамбетов советует при выборе управляющей компании ориентироваться не только на обещанную доходность: «Не стоит ориентироваться только на проценты. В первую очередь нужно обращать внимание на надежность и стабильность компании. Не поленитесь изучить ее инвестиционный портфель и посмотреть, куда именно вкладываются средства. Если вам просто говорят, что будут инвестировать в Apple, Tesla или Google и поэтому все будет хорошо, это может свидетельствовать о недостаточной проработке инвестиционной стратегии. А обещания вложиться, например, в криптовалюту и обеспечить вам безбедную пенсию — это, скорее, рекламный трюк, чем серьезный аргумент».

Возникает главный вопрос: насколько вообще безопасно передавать пенсионные накопления частному управляющему. Финансисты говорят: рынок пенсионных активов жестко регулируется, потерять деньги будет сложно, а вот доходность может оказаться ниже ожидаемой. Хотя раз в год вкладчик сможет сменить управляющего или вернуть средства в ЕНПФ.

Есть и ещё один важный момент комиссия. По закону частный управляющий может удерживать до 7,5% от полученного инвестиционного дохода. Поэтому при выборе компании стоит смотреть не только на обещанную доходность, но и на то, сколько денег в итоге останется у самого вкладчика.