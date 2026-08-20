Туранский район: усилены работы по благоустройству

Туранский район — один из наиболее динамично развивающихся районов города. Здесь активно ведутся работы по развитию инфраструктуры и благоустройству. Наряду с совершенствованием инженерной инфраструктуры, особое внимание уделяется созданию комфортных условий для жителей. Об этом сообщил аким района на специальном брифинге.

Сегодня жители Туранского района полностью обеспечены питьевой водой и электроэнергией. Уровень газификации составляет 85,7 процента. Системно ведутся работы по строительству тротуаров и обеспечению системами водоотведения.

Биржан Азимбердиев, аким Туранского района сообщил, что подготовка к предстоящему отопительному сезону уже идет полным ходом: «Подготовка к отопительному сезону уже началась. Всего у нас 548 многоквартирных жилых домов, из них 503 подключены к центральной системе отопления. Остальные используют автономную систему. Ежедневно работаем совместно с центром «Қуатжылу». На сегодняшний день в 340 домах полностью проведены работы по опрессовке. Остальные завершим до начала отопительного сезона».

Продолжается и развитие ирригационной системы. В прошлом году оросительные сети протяженностью около 20 километров были проложены на 50 улицах. В этом году работы продолжаются.

«В 2024 году ирригационная система была проведена на 43 улицах, общая протяженность более 18 километров. В 2025 году работы провели на 50 улицах, проложили 20,5 километров. В 2026 году планируется строительство ирригационных систем на 41 улице общая протяженность более 22 километра. На сегодняшний день 9 улиц уже полностью обеспечены этой инфраструктурой», — Биржан Азимбердиев, аким Туранского района.

По словам акима района, все усилия направлены на создание комфортной среды для жителей. Особое внимание уделяется созданию условий для безопасного отдыха детей и обеспечения качественного досуга жителей. В районе появятся новые объекты благоустройства: «В 2026 году планируется реализовать дополнительно 28 проектов. Из них 18 — детские игровые площадки и 10 — комплексные площадки. На сегодняшний день подрядные организации уже определены. В этом году четыре игровые площадки введены в эксплуатацию».

Для озеленения территории района и создания комфортных условий для отдыха горожан планируется обустроить пять универсальных зон отдыха. Здесь появятся цветники и места для релаксации.