В Шымкенте еще 40 семей, состоящих в очереди на жилье, получили долгожданные квартиры

Аким города Габит Сыздыкбеков вручил новоселам ключи от новых квартир на условиях аренды. Ляззат Досболаева ждала этого радостного дня ровно 13 лет. Когда она получила ключи от долгожданного дома, на глазах матери-одиночки появились слезы.

Сегодня ее давняя мечта осуществилась — она получила двухкомнатную квартиру в микрорайоне Бозарык.

Ляззат Досболаева, жительница города, считает новое жилье настоящим подарком судьбы для своих детей: «Я очень счастлива. Честно говоря, волнуюсь. Хочется плакать. Я очень рада. Это же для моих детей. Огромное спасибо за то, что я дожила до этого дня».

Квартиры находятся в новых домах микрорайона «Бозарык». Как отмечают ответственные специалисты, жилье предоставляется в аренду с правом последующего выкупа. То есть, сейчас граждане будут снимать квартиры, а в дальнейшем при выполнении установленных требований смогут выкупить жилье и оформить его в собственность.

Копжан Тулебаев, и.о. руководителя управления жилья г. Шымкента: «Ежемесячная арендная плата зависит от количества комнат. В среднем составляет от 10 до 20 тысяч теңге. Жильцы должны ежемесячно оплачивать аренду. Квартиры предоставляются от однокомнатных до трехкомнатных».

До конца года в Шымкенте планируется обеспечить жильем более 7 тысяч 300 семей. Уже сейчас жителям переданы ключи почти от 3 тысяч 400 квартир, и многие семьи успели отметить новоселье в своих новых домах.