Весна в Шымкенте

Каким будет март — рассказали синоптики.

Неустойчивая погода, характерная для весны, ожидается в ближайшие дни в Казахстане. В северной половине республики предполагаются местами снег, метель, гололёд. В южной половине осадки (дождь с переходом в снег), туман, гололёд.

Температуры воздуха повысятся в северной половине ночью до 0…5, местами 10 мороза, днем до 0…5 тепла; в южной половине ночью до 0…5, местами 10 тепла, днем до 10…18 тепла, сообщает РГП «Казгидромет».

А с 5 по 7 марта вторжение холодного антициклона с районов южной части России обусловит понижение температуры воздуха почти на всей территории Республики. На севере, востоке, центре столбики термометров опустятся ночью до 10…15, местами 20 мороза; на западе, юге, юго-востоке ночью до 2…7 мороза.

В международный женский праздник и выходные дни вновь потеплеет, днем на западе, юго-западе до 3…8 тепла; на севере, востоке, центре до 0…5 мороза; на юге, юго-востоке до 10…15 тепла.

Во второй половине месяца не исключены возвраты холодов.

Стоит отметить, что прогноз может претерпеть значительной корректировки по мере изменения синоптической ситуации.

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