Два человека погибли и более 20 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех маршрутных автобусов и легковых автомобилей в столице.

Столкновение трех автобусов и нескольких легковых автомашин произошло на пересечении улицы Улы Дала и проспекта Кабанбай батыра, сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

«Сейчас на месте происшествия работают наши сотрудники, которые выясняют, что произошло. Точно можем сказать, что в результате столкновения погибли два человека – один из водителей автобуса и пассажирка», — сообщила пресс-секретарь ведомства Софья Кылышбекова.