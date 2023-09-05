5 лет рабства: гражданина Узбекистана эксплуатировали в Туркестанской области

53-летнего мужчину с 2017 года насильно держали в целях эксплуатации труда, передает OTYRAR.

Казалось бы, рабство отменили еще 1865 году, но аграриев из Туркестанской области это событие обошло стороной. Двоих мужчин задержали сотрудники УБОП.

Как выяснилось, они отобрали паспорт у гражданина Узбекистана и оказывали на него физическое и психологическое давление.

Сейчас проводится расследование по статье «Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации». Мужчина поучает помощь в кризисном центре.