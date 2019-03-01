Тело молодого человека, погибшего от огнестрельного ранения в голову, обнаружили в автомобиле в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. В МИД РК сообщили, что он был гражданином Казахстана, сообщает «КирТАГ».

«Установили личность погибшего парня, обнаруженного в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области. Им оказался гражданин Казахстана – 24-летний Атанух Шерматов. Он проживал в Бишкеке, учился в одном из столичных вузов», – сообщили в министерстве.

В руке погибшего обнаружили пистолет Макарова. В салоне автомобиля сотрудники милиции нашли пулю и гильзу. Друзья Атануха Шерматова рассказали милиционерам, что он показывал им это оружие. Знакомые студента четвертого курса отметили, что у него была склонность к суициду.

«По предварительным данным, пистолет числится утерянным и похищенным во время массовых беспорядков в марте 2005 года из дежурной части ОВД Жалал-Абада», – сообщили в милиции.

Массовые беспорядки в 2005 году в Кыргызстане произошли на фоне свержения президента страны Аскара Акаева.