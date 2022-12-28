Вооруженного ранее судимого вымогателя задержали в Шымкенте

Полицейские Шымкента задержали мужчину, который занимался вымогательством и криминальными разборками. Он также был вооружен огнестрельным оружием, сообщает OTYRAR.

Стражам порядка удалось найти подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, в том числе за похищение человека.

Во время задержания подозреваемый находился дома, в качестве доказательств у него изъяли пистолет Макарова, три патрона и нож.

Сейчас ведется досудебное расследование по статье «Незаконное ношение, перевозка, хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».