Хранил в машине 2 пистолета и боеприпасы

Полицейские задержали жителя Туркестана, который хранил в автомашине 2 пистолета и боеприпасы.

Сотрудниками полиции Туркестана на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия в целях предупреждения преступности. Так, в ходе очередного патрулирования, одна из автомашин вызвала у них подозрение.

При досмотре полицейские обнаружили в автомобиле в сумке пистолет «Макарова» и боеприпасы, а также сигнальный пистолет. Стражи порядка изъяли у водителя оружие в качестве вещественного доказательства и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался местный житель.

Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали по статье 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В настоящее время по данному факту проводится до судебное расследование.