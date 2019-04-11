В Шымкенте по резонансному делу оглашен обвинительный приговор.

«Аль-Фарабийский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении М.М., который обвинялся в том, что 9 сентября 2018 года в кафе по ул. Б. Момышулы г. Шымкент поссорился с потерпевшими Д. и К.. После чего вытащил из своей автомашины неустановленное следствием огнестрельное оружие, которое он незаконно хранил, и выстрелил в сторону потерпевших. От чего потерпевший К. получил легкие телесные повреждения.

Приговором Аль-Фарабийского районного суда М. был признан виновным по статьям 287 часть 2 (незаконное хранение оружия) и ст. 293 часть 3 пункт 2 (хулиганство с применением оружия) УК РК. По совокупности преступлений ему окончательно назначено 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь период.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый и потерпевшие примирились в ходе судебного разбирательства и потерпевшие Д. и К. просили назначить ему наказание не связанное с лишением свободы.

Приговор не вступил в законную силу