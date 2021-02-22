На одном из хозподворий, расположенных возле аула Актас в сельском округе Борылсай, стражи порядка изъяли у местного жителя охотничье ружье 16 калибра.

При проверке полицейские установили, что огнестрельное оружие оказалось незарегистрированным.

В настоящее время собранные материалы направлены в суд для принятия соответствующего законного решения.

Кроме того, во время рейдовых мероприятий полицейские Байдибекского района всего пресекли 3 факта незаконного хранения оружия и патронов, а оружие изъяли их в качестве вещественных доказательств.

В отношении нарушителей также составлены административные протокола, а материалы направлены в суд.