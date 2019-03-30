Филиал Союза судей Шымкента открыл счета в банке воспитанникам детского дома.

Об этом на своей странице в facebook написал руководитель Администратора судов по городу Шымкент Руслан Байтилесов.

Дорогие друзья, если Вы помните под Новый год мы с коллегами посетили Детский дом №4 в городе Шымкент в котором воспитываются 84 детей, подарили им игрушки, сладости, одежду и т.д.

Но вернувшись, все мы в какой то степени стали задумываться, а что их ждет после выпуска? Ведь самый сложный жизненный этап — это как раз таки выпуск из школы во взрослую жизнь, к которой эти дети не подготовлены. Взрослая, самостоятельная жизнь, без воспитателей и нянек.

К сожалению, находясь там, ребенок лишен возможности социализироваться настолько, насколько это необходимо для нормального существования. И это не новость. Попытался представить их состояние, когда понимаешь: перед тобой – реальный мир, о котором ты мало что знаешь, и с этого момента все решения придется принимать тебе самому.

Странное, непонятное чувство. Ведь их не учили принимать решения, нести ответственность за свой выбор. Много лет они жили на всем готовом: их одевали, обували, кормили – все подано. И не научились самостоятельности. В детском доме живут на всем готовом в отличие от семьи, где с раннего возраста дети вовлечены в домашние дела.



Выпускники детских домов не имеют понятия о быте, профилактике здоровья и даже обычном общении с малознакомыми людьми. Ведь у них нет рядом родителей, которому были бы важны их удачи, стремления, интересы. Именно поэтому так важно, чтобы в жизни ребенка на постоянной основе присутствовал взрослый человек, который готов и хочет помочь ребенку чего-то достичь.



Чтобы у ребенка был капитал, когда станет выпускником и пойдет во взрослую жизнь переступая порог детского дома, по инициативе филиала Союза судей по г.Шымкент решили помочь детям открыв банковские счета для детей в «Жилстройсбербанке» и ежеквартально все судьи и специалисты судов города Шымкент будем отправлять однодневную заработную плату.

Отрадно, что судьи судов Шымкента сразу же согласились, ведь дети это наше будущее и чужих детей не бывает.



Вспомнилась цитата из книги, в которой говорится, что «Помогая друг другу, мы чувствуем внутри себя тепло, которое не может сравниться больше ни с чем. Мы ощущаем радость, потому что сделали этот мир чуточку добрее и счастливее»