Новогоднее чудо подарили воспитанникам детского дома

Для воспитанников из Сайрамского детского дома устроили праздник. По инициативе прокурора района и неравнодушных жителей организовали новогодний бал с подарками.

Детей развлекали сказочные персонажи, звезды казахстанского шоу-бизнеса и Дед Мороз со Снегурочкой.

В одном хороводе дедушка мороз и снегурочка, дети и прокурор Сайрамского района. Веселый праздник для детей решили устроить не просто так, детишкам предложили написать свои желания, письма взрослые получили и пообещали исполнить новогодние мечты.

«На самом деле праздник классный, все равно хочется верить в чудо. Нас в семье трое, двое моих братьев уже выпустились из детского дома. Родителей у нас нет. Скоро жду пока меня заберут братья. Спасибо большое всем», — говорит постоялица детского дома.

Праздник удался на славу. Детей развлекали не только сказочные персонажи. Настоящую дискотеку устроили звезды шоу-бизнеса — из команды Миллион.

«Мы не должны забывать о детях, наш долг заботиться о них. Это важно! Мы должны сделать все, чтобы они знали, что они не одни», — говорит Даулет Тлемисов, прокурор Сайрамского района.

Детям, которые остались без родителей, организаторы вручили ценные подарки и исполнили новогоднее желание. Детскому дому подарили настольный теннисный корт и караоке.