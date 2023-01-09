Воспитанников детского дома поздравили сотрудники ДЭР

Сотрудники департамента экономических расследований Шымкента провели новогоднюю акцию для детей-сирот.

Они приехали в детский дом, привезли вещи и подарки юным воспитанникам, подготовили и концертную программу. Никто без внимания не остался.

«Главное — дети! Мы должны уделять внимание и сделать все, чтобы они знали, что, без заботы они не останутся. Такие акции будем проводить регулярно, будем помогать чем сможем«, — пояснили в ведомстве.

Воспитанники детского дома поблагодарили гостей и представили свою концертную программу.

«Спасибо гостям за внимание и помощь. Нам очень приятно, нас не забывают», — говорят дети.

Новогодними сюрпризами сотрудники департамента не ограничатся, добрые акции продолжатся — независимо от определенной даты.