Наставников ищут для воспитанников детских домов Кызылорды и Шымкента

К прекрасному празднику влюбленных Козы-корпеш и Баян-сулу, который отмечается в Казахстане 15 апреля Фонд «Дара» запустил казахскоязычный аналог программы «Тәлімгерлер», передает OTYRAR.

На начальном этапе программа будет осуществляться в двух городах Казахстана – Кызылорда и Шымкенте. Основная идея программы «Тәлімгерлер» не изменилась – она, по-прежнему, заключается в том, чтобы помочь ребятам из детских домов подготовиться к самостоятельной жизни через общение с обученными волонтерами-наставниками.

Единственным отличием будет то, что поддержка будущего наставника от команды психологов, координаторов проекта, и самое главное, общение со своим подопечным будет проходить на казахском языке.

«На протяжении 9 лет проект работал с русскоязычной аудиторией – потенциальными кандидатами в наставники, но мы уже давно понимали, что существует острая необходимость продвигать эту программу на казахском языке, так как большой процент детей в детских домах изъясняются на родном языке. И детям очень нужно, чтобы его самый близкий друг, наставник – говорил, понимал и поддерживал общение на казахском языке, что уменьшает языковые и коммуникационные барьеры и делает пары еще ближе», — поделилась руководитель программы «Тәлімгерлер» Гульжадыра Бекенова.

Участие в программе «Тәлімгерлер» – это волонтерский вид деятельности для социально активных граждан. Она нацелена на помощь подросткам старше 11-ти лет в детских домах, потому, как многие вещи, которым обычные дети учатся в течение всей жизни в семьях, могут быть незнакомы для ребенка из детского дома. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка был образ состоявшегося в жизни человека, который через некоторое время становится значимым взрослым для ребенка.

Через личное взаимодействие наставники помогают детям в учебе и всестороннем развитии способствуют их социализации, помогают определиться с выбором профессии, работы, а также помогают формировать у детей бытовые навыки в жизни. Человек, взявший на себя ответственность в роли наставника, помогает ребенку поверить в себя и взрастить уверенность в собственных силах. Он способствует созданию условий, при которых у подростка появляется возможность лучше узнать себя, осознать цели жизненного пути и быть ответственным за их осуществление. Главная цель, именно социализация и подготовка воспитанника к самостоятельной жизни вне стен детского дома.

Наставником может стать любой казахстанец старше 25 лет, прошедший отбор и обучение, организованные программой бесплатно. Минимальное время участия в программе — 2 года, в идеале – дружба на всю жизнь. Если Вас заинтересовал проект, и вы хотите принять участие в нем, можно подать заявку, заполнив анкету в нашем телеграм-боте, и Вам обязательно дадут обратную связь.

По всем возникшим вопросам, просим связаться по следующим контактам:

Дина Жанглышева, email: info@dara.kz, тел.: +7 708 404 08 14

Подробнее о программе:

www.dara.kz

https://www.instagram.com/dara.talimgerler/