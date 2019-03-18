Производственный кооператив, расположенный в Сайрамском районе Туркестанской области, производит сыр и творожные продукты из молока. С 2014 года в стенах кооператива на постоянной основе трудятся 20 человек. Предприятие оснащено современным оборудованием из Турции и перерабатывает ежедневно 8-10 тонн молока.

В настоящее время производственный кооператив выпускает сыры под марками «Карл» и «Султан». Данная продукция реализуется в городах Астана, Алматы, Шымкент и районах Туркестанской области. Глава предприятия Жанболат Медетбеков сообщил, что кооператив планирует увеличить мощность переработки молока с 10 тонн до 50 тонн.

«Основная продукция нашего кооператива — сыр и творог. Сырье мы закупаем у местных фермеров. Производим два вида сыра. В частности, – это сыр «Султан», который предназначен для завтрака и сыр «Карл» – для приготовления пиццы. Сегодня мы перерабатываем 10 тонн молока в день, в случае поддержки со стороны государства этот показатель мы планируем довести до 50 тонн», – отметил глава кооператива.

Вместе с тем, на сегодня производственный кооператив уже получил со стороны государства субсидии на производство сыров твердых сортов. В ближайшее время путем финансирования через корпорацию «Агро кредит», руководство планирует обновить производственное оборудование.

Пресс-служба акима Туркестанской области