В самых посещаемых туристических местах Казахстана установят ультрасовременные туалеты, передает КТК.

Правда, в какую сумму обойдутся туалеты, пока неизвестно. Чиновники говорят, что они будут ультрасовременными и сделаны по немецкой технологии.

Но уже уверяют, ни один тиын из бюджета на это не потратят. Сейчас идут переговоры с инвестором, который готов вложить средства в уборные. Туалеты появятся строго в определённых местах.

А именно там, где расположены самые популярные достопримечательности Казахстана.

Таких мест в Министерстве культуры и спорта насчитали десять. Среди них курортные зоны в Боровом, у озера Алаколь и в горах Алматы.

Появятся новые уборные и на улицах Астаны, Туркестана и территории Мангистауской области.