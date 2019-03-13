В самых посещаемых туристических местах Казахстана установят ультрасовременные туалеты, передает КТК.
Правда, в какую сумму обойдутся туалеты, пока неизвестно. Чиновники говорят, что они будут ультрасовременными и сделаны по немецкой технологии.
Но уже уверяют, ни один тиын из бюджета на это не потратят. Сейчас идут переговоры с инвестором, который готов вложить средства в уборные. Туалеты появятся строго в определённых местах.
А именно там, где расположены самые популярные достопримечательности Казахстана.
Таких мест в Министерстве культуры и спорта насчитали десять. Среди них курортные зоны в Боровом, у озера Алаколь и в горах Алматы.
Появятся новые уборные и на улицах Астаны, Туркестана и территории Мангистауской области.