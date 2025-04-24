В Шымкенте раскрыта тайна за чёрным забором

В центре Шымкента, рядом с русским драмтеатром, на городском Арбате развернулась стройка, которая вызывает у горожан массу вопросов. Что именно там строят? Законно ли это? И главное — кто получил землю на месте бывшего сквера в то время, когда скверы и парки возвращают в госсобственность?

В Управлении комфортной городской среды уверяют — всё по закону, проект согласован и находится под контролем. Здесь возводят двухэтажный комплекс, в котором разместятся бесплатный общественный туалет, душевые кабины и пункт туристической полиции. Плюс бесплатный Wi-Fi, зарядки для гаджетов и роботизированная питьевая станция с холодной и горячей водой.

Жарылкасын Машбек, заместитель руководителя управления комфортной городской среды: «Этот проект — часть большой городской программы по улучшению санитарных условий. Всего запланировано 40 современных туалетов, три уже работают. Здесь будет удобный туалет, в том числе для родителей с детьми и маломобильных людей, душевые, пункт туристической полиции и умная питьевая станция».

Далеко не все горожане приветствуют такое улучшение городской инфраструктуры:

— Умный — не знаю, но туалеты нужны, очень. Потому что по городу у нас это катастрофа, в общественных местах должны быть туалеты.

— Я думаю нет, не нужно. Вроде, и так всего хватает, людям, чтобы прогуляться, нужно попросторнее, с детками побегать».

Завершить стройку планируют к 1 июня 2025 года. К этому моменту объект будет готов принимать горожан и выполнять свою задачу — делать центр города удобнее и чище.