В Туркестане под председательством акима области Умирзака Шукеева прошло аппаратное совещание по вопросам развития областного центра.

В первую очередь, на совещании аким города Туркестан Алипбек Усербаев доложил о ходе строительства объектов в областном центре.

«В целом в развитие города внесено множество изменений, реализуются новые масштабные проекты. В настоящее время территория города составляет 19,6 тысяч гектаров, численность населения – 165 тысяч человек. Согласно Генеральному плану градостроительство и архитектура будут проводиться в трех направлениях. В частности, – это историческая территория, площадью 88.7 гектаров, зона регулирования застройки — 98 гектаров и административно-деловой центр – 700 га», – сказал А.Усербаев.

Кроме того, глава города рассказал о проводимой работе по изъятию земельных участков для государственных нужд, развитию инфраструктуры областного центра, обеспечению населения природным газом, питьевой водой.

Наряду с этим, о ходе строительства объектов в областном центре доложил руководитель управления строительства Т.Усибалиев.

«В соответствии с поручением Главы государства по развитию города Туркестан за регионами, национальными компаниями и предпринимателями закреплено строительство 29 объектов. В частности: в административно-деловом центре – 17 объектов, в культурно-духовном центре – 9 объектов и историко-культурном центре – 3 объекта. По всем объектам подготовлена проектно-сметная документация, завершены земляные работы, ведутся работы по закладке фундаментов. Более того, в соответствии с Генеральным планом города Туркестан, в микрорайоне Отырар ведется строительство 20 многоэтажных жилых домов. В мае 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 11 домов, остальные 9 домов – во II полугодии. Также разработаны и представлены на экспертизу ПСД 20 многоэтажных жилых домов. В рамках программы «7-20-25» планируется ввести в эксплуатацию 6 многоэтажных жилых домов», – подчеркнул Т.Усибалиев.

Помимо этого, о проводимой работе в сфере автомобильных дорог рассказал руководитель управления Бекзат Тлегенов.

«В 2019 году ремонтно-строительными работами намерены охватить 974,2 км дорог и улиц. Из них в этом году ожидается ввести в эксплуатацию 653,2 км дорог. В настоящее время протяжённость улиц города Туркестан составляет 845 км. По состоянию на сегодняшний день, 21,3% дорог находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии», – сказал Б.Тлегенов.

Заслушав доклады о развитии города Туркестан, глава региона поручил решить проблемы с чистотой и благоустройства города, канализационных сетей, качества дорог в городе, а также создать новую рабочую группу.

«Инфраструктурные сети города Туркестан не выдерживают ни какой критики. Утверждение плана развития города не представляется возможным без эффективной работы систем водоснабжения, канализации, отопления и газоснабжения. Населению необходимо предоставлять качественные услуги. Как мы можем добиться каких-либо результатов, если ежегодно ремонтируют всего 10 км дорог?! Мы должны разработать пятилетний план и решить эту проблему. Кроме того, необходимо активизировать работу по обеспечению чистоты в областном центре, взять этот вопрос на строгий контроль. В то же время оперативно должны проводиться работы и по озеленению. В каждом населенном пункте мы должны организовать эффективную работу по благоустройству, озеленению и санитарной очистки населенных пунктов, открыть автомойки. Жду четкого ответа на поставленные задачи», – сказал У.Шукеев.

Пресс-служба акима Туркестанской области