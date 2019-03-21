В Туркестане состоялась внеочередная ХХХVІІ конференция Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

В заседании приняли участие аким области Умирзак Шукеев, секретарь партии «Nur Otan» Каныбек Жумашев, а также представители районных и городских филиалов партии.

На повестке дня были рассмотрены вопросы об избрании председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan», о ходе выполнения поручений Председателя партии Н.А.Назарбаева, данных на очередном XVIIIІ съезде партии, внесении изменений и дополнений в состав политического совета областного филиала партии.

На собрании секретарь партии Каныбек Жумашев поздравив общественность с праздником Наурыз мейрамы, внес предложение по первому пункту повестки дня.

«По согласованию с Председателем партии Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, на должность председателя областного филиала партии мы предлагаем кандидатуру акима Туркестанской области Шукеева Умирзака Естаевича», – сказал он.

Участники конференции единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру, после чего секретарь партии поздравил нового председателя Туркестанского областного филиала партии и вручив ему соответствующее удостоверение.

В свою очередь глава региона выразил благодарность за оказанное доверие, отметив, что он с честью выполнит возложенные на него задачи.

«Вчера Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял историческое решение. Страна вступила в новый этап развития. Благодаря его титаническому труду Казахстан укрепил независимость, определил границы, превратился в сильное государство, признанное миром. Общественность Туркестанской области высоко оценивает его заслуги перед страной. На XVIIIIІ съезде партии «Nur Otan» определены конкретные работы и планы, направленные на повышение благосостояния страны и развитие регионов. Эти задачи поставлены перед партией, исполнительной властью и всеми нами. Мы приложим все усилия в этом направлении, в том числе по улучшению условий жизни населения и повышению доходов страны», — сказал Умирзак Шукеев.

Вместе с тем, в ходе заседания выступили председатель областного Совета ветеранов Ж.Мауленкулов и ряд других делегатов. Кроме того, был утвержден состав Бюро Политсовета и принята резолюция.

Пресс-служба акима Туркестанской области