АО «Национальные информационные технологии» сообщает о получении Государственной лицензии №072 в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, которая позволяет создать на базе компании оперативный центр информационной безопасности (ОЦИБ).

«Сделан ещё шаг один к реализации концепции «Киберщит Казахстана». Создание оперативного центра АО «НИТ», будет способствовать формированию комплексного подхода к обеспечению кибербезопасности национального цифрового пространства страны», — отметил Асет Турысов, Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии»

Теперь, в отношении интернет-ресурсов, информационных систем и других объектов ИК-инфраструктуры «электронного правительства», АО «НИТ» будет выполнять следующие функции ОЦИБ:

— обнаружение, оценка, прогнозирование, локализация, нейтрализация и профилактика угроз информбезопасности;

— мониторинг обеспечения информбезопасности по выявлению, пресечению и расследованию угроз;

— сбор, консолидация, анализ и хранение сведений о событиях и инцидентах;

— предоставление информации для обеспечения информбезопасности, собственникам или владельцам, в том числе об угрозах безопасности, уязвимости программного обеспечения, оборудования и технологий, способах реализации угроз, предпосылках возникновения инцидентов, а также методах их предупреждения и ликвидации последствий;

— подключение систем журналирования событий информбезопасности к центру мониторинга «электронного правительства» Национального координационного центра информационной безопасности.

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АО «НИТ» — является оператором инфокоммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» и единой транспортной системы ГО, а также осуществляет системно-техническое обслуживание информсистем центральных и региональных ГО, отвечает за безопасное хранение информации в базах данных ГО. Фронтовая деятельность – это портал «Электронное правительство» (egov.kz), «Открытое правительство» (open.egov.kz), приложение mGov.kz, телеграм бот @EgovKzBot и Единый контакт-центр РК 1414.