В колбасе казахстанских производителей нашли шкуры животных, кости и смолу, сообщает «Первый канал Евразия».

Из чего же сделана наша колбаса? Вопрос, который волнует всех, но мало кто готов услышать на него ответ. В среднем, содержание мяса в вареной колбасе,16-20% на кг. Остальное – это добавки.

ФАРХАД МАДАЛИЕВ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ: “Очень много небольших цехов, которые недобросовестно относятся к рецептурам. И если на рынке можно увидеть на ярмарках цену 500 тенге за палку колбасы, это уже о многом говорит. Я всегда, всем своим знакомым говорю – чудес не бывает. Мясо сегодня стоит 1500 тенге – это закупочная цена. А колбаса 500-600 тенге за кг – такого не бывает”.

В дешевую палку колбасы чудесным для потребителя образом попадает растительная смола, субпродукты, усилители вкуса, ароматизаторы.

ЯСИН УЗАКОВ – ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: “Шкуры свиней сушат, молят через мельницу, получают мукообразный белок и добавляют его в колбасные изделия”.

Но редко кто из производителей открыто об этом заявляет. По закону, если состав на этикетке и то из чего реально изготовлен продукт сильно отличаются, компании грозит штраф. От 24 до 300 тысяч тенге. Когда есть пострадавшие от такого продукта, сумма возрастает почти до 5 млн. Для малого бизнеса – разорительно, для крупного – капля в море. Решить вопрос должен специальный код, содержащий проверенную информацию о товаре. Пока маркировка в разработке. И все-таки злоупотреблять даже качественными колбасными изделиями, диетологи не советуют.

ГУЛЬНАРА ТУРДУНОВА – ВРАЧ-МЕТОДИСТ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА: “Это очень мощные канцерогены, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний, в том числе, рака. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, кроме того, это инсульты, это инфаркты”.

Подытожим! Первое на что нужно обратить внимание при выборе колбасы – это цена. Она не должна быть ниже себестоимости. Ни один производитель не будет работать себе в убыток. Второе – это состав. Он должен быть как можно более натуральным. Ну и третье – придя домой, обратите внимание на срез. Он должен выглядеть натурально и не иметь резкого запаха специй. Тогда эта колбаса пригодна для употребления и безопасна.