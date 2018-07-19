В рамках контроля безопасности пищевой продукции по всей республике проведена экспертиза 1241 пробы колбасной продукции, при этом 285 не соответствовали требованиям технических регламентов.

Так в колбасе «Докторская», по-стародворски, (дата выработки 14.06.2018г.) российского производства ЗАО «Стародворские Колбасы» показатель содержания нитрита натрия составил 66,6 мг/кг.

В вареной колбасе «ПОПУЛЯРНАЯ» АО «Омский бекон» (дата выработки 31.05.2018г.) этот показатель составил 60,6 мг/кг;

Также в вареной колбасе «Бутербродная», категории В (дата выработки 11.06.2018г.), содержание нитрита натрия составило 109,8 мг/кг;

В колбасе полукопченая из мяса птицы «Походная», второго сорта, (дата выработки 15.06.2018 г.) — 72 мг/кг.

Справка: согласно требованиям технического регламента «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» уровень предельно-допустимой концентрации нитрита натрия в колбасной продукции составляет 50 мг/кг.

При этом, в продукции АО «Омский бекон», помимо вышеуказанного несоответствия, обнаружено превышение содержания левомицетина:

1. Колбаса вареная из мяса птицы «Южная», второго сорта, (дата выработки 13.06.2018 г.), массовая доля нитрита составила 109,2 мг/кг, левомицетина – 0,05 мг/кг;

2. Колбаса вареная из мяса птицы «СЕЛЬСКАЯ», второго сорта, (дата выработки 13.06.2018г.), показатель содержания нитрита составил 87,0 мг/кг, левомицетина – 1,5 мг/кг;

3. Колбаса вареная из мяса птицы «ЗАРЕЧНАЯ» второго сорта, показатель содержания нитрита составил 65,4 мг/кг, левомицетина – 1,12 мг/кг.

Справка: согласно требованиям технического регламента «Требования безопасности пищевой продукции» уровень предельно-допустимой концентрации левомицетина в колбасной продукции составляет 0,01 мг/кг.

При употреблении продуктов с высоким содержанием нитрита натрия и антибиотиков в частности левомицетина, может наблюдаться ухудшение состояния здоровья человека. Так, нитриты вступают в реакцию с кровью человека, в результате которой образовывается вещество под названием метгемоглобин, которая лишает функции по переносу кислорода, что приводит к кислородному голоданию (гипоксия). Гипоксия вызывает слабость, ухудшение самочувствия, сонливость, тошнота, рвота, нарушение функций нервной системы, сердца, тканей почек и печени.

Вместе с тем, длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточное количество антибиотиков, может приводить к неблагоприятным для человека последствиям: возникновению аллергических реакций, дисбактериозов, анафилактического шока, увеличению антибиотикоустойчивости микрофлоры в организме, что впоследствии затрудняет выбор антибактериальных препаратов для лечения различных воспалительных заболеваний.

Комитетом проводятся меры по изъятию и уничтожению несоответствующей продукции, усиленный лабораторный контроль на территории всей республики. В случае обнаружения данной продукции на прилавках магазинов можете письменно и по номеру 8 /7172/ 74-26-97 обратиться в адрес в Комитета охраны общественного здоровья.

Всем производителям и в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации (Роспотребнадзор) направлены уведомления.