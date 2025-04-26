Крупный завод по переработке мяса построят в Шымкенте

Акимат Шымкента и холдинг AITAS подписали меморандум о строительстве высокотехнологичного колбасного завода «АМП-Южный» мощностью 50 тыс. тонн готовой продукции в год. Завод станет крупнейшим в своем роде в Центральной Азии, сообщили в пресс-службе холдинга.

Завод будет построен на территории индустриальной зоны «Бозарык». Проект стоимостью около 18,6 млрд тенге реализуется в два этапа, с запуском производственных линий по 25 тыс. тонн каждая. На всех этапах предусмотрено внедрение современных индустриальных решений, в том числе ESG-ориентированных решений. В рамках проекта будет создано более 500 рабочих мест.

«Это амбициозный проект, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Инициатива соответствует нашей долгосрочной стратегии трансформации в food-компанию, а также усиливает потенциал Казахстана в области продовольственной безопасности и экспорта. Уже определен земельный участок, идет работа над проектно-сметной документацией. Выход на полную мощность планируем к 2033 году», — отметил Серик Толукпаев, основатель Холдинга AITAS.

В свою очередь аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков подчеркнул значимость проекта как для продовольственной безопасности, так и для развития глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, а также в вопросах развития кадрового потенциала.

«Очень важно создать условия для получения практических навыков студентами вузов и учреждений сельскохозяйственного направления. Участие молодежи в реальных производственных проектах позволит подготовить квалифицированные кадры и обеспечить кадровый резерв для отрасли», — сказал аким.

В AITAS отметили, что Холдинг уже имеет опыт строительства завода по глубокой переработке мяса птицы и понимает все нюансы реализации проектов. Холдинг уже реализует в Казахстане масштабные инициативы. В числе действующих проектов — птицефабрика «Жетысу» стоимостью $350 млн с мощностью 120 тыс. тонн мяса в год. Это одно из самых технологичных и автоматизированных предприятий в мире. В планах также запуск племенного птицеводческого репродуктора на 100 млн инкубационных яиц.