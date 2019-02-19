Специалисты сравнили реальный и заявленный состав продуктов питания, которые реализуются на прилавках Алматы, и выявили значимые несоответствия, сообщает пресс-служба комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Республики Казахстан, передает Sputniknews.kz.

В пресс-релизе указан перечень мясных продуктов различных марок, производители которых обманывают своих покупателей:

— полуфабрикат «манты с луком», говяжий фарш «Для Дастархана» производства ТОО «Baron Food» — обнаружена ДНК свиньи, не заявленная в маркировке;

— полуфабрикат «тефтели из говядины» производства ТОО «Шин-Лайн» — обнаружены ДНК конины и курицы, не указанные в маркировке;

— говяжий фарш «Столичный», без указания производителя — помимо говядины, обнаружено ДНК конины;

— варено-копченые сосиски «Охотничьи колбаски» производства ИП «Мариям» — при заявленной в маркировке говядины и курицы, в пробе ДНК говядины не обнаружено;

— говяжий сервелат «Мусульманский» производства ИП «Троя» — ДНК говядины не обнаружено. Продукция изготовлена из мяса птицы.

Территориальными департаментами проводятся мероприятия по изъятию несоответствующей продукции, а также принимаются меры к недобросовестным производителям.

В случае обнаружения несоответствующей продукции на прилавках магазинов рекомендуется письменно обратиться в адрес Комитета или его территориальные департаменты (контактные данные ДООЗ каждого региона указаны на сайте kooz.dsm.gov.kz/ru в разделе территориальные департаменты).