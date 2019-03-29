У каждого из нас завалялась мечта из глубокого детства или уже зрелая цель. На их реализацию у нас нет времени, денег, сил… А проще говоря, нам не хватает вдохновения.

Русский драматический театр и общественное объединение «Ерекше жол» приглашают жителей и гостей Шымкента на творческий вечер Дамира Каримова — дипломированного психолога, коуча по здоровому и экологичному образу жизни, пианиста-импровизатора, путешественника, астронома-любителя, инвалида с рождения. На встрече Дамир расскажет несколько вдохновляющих историй из своей жизни и сыграет для вас на фортепиано и фантастическом музыкальном инструменте Rav drum.

Маэстро ставит перед собой амбициозную цель — наполнить всех зрителей вдохновением для воплощения давней мечты или вполне свежей цели и помочь им стать чуточку счастливее!

Творческий вечер пройдет 1 апреля в 18.00 в Русском драматическом театре по адресу г. Шымкент, площадь Аль-Фараби 6.