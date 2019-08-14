Шымкентский русский драматический театр открыл свою новую страницу. После долгих процедур директором театра назначен И. Вербицкий, пишет газета «Южный Казахстан»

Родился Игорь Владимирович 24 января 1964 года в Чимкенте. Олимпийский 80-ый стал для него по-своему победным. В этом году его приняли в русский драматический театр актером вспомогательного состава. И он сразу начал исполнять роли в текущем репертуаре, в том числе в спектакле «Люди и мыши», художником-постановщиком которого был Т. Бекмамбетов.

В 1997 году окончил Свердловский государственный театральный институт. А с 2000-го года И. Вербицкий — главный режиссер и художественный руководитель Южно-Казахстанского областного русского драматического театра.

В биографии Игоря Владимировича есть период, когда он вынужден был уйти из любимого театра. В течение года нынешний директор сидел у микрофона студии радио «ЮМАКС».

Именно по многочисленным ролям шымкентцы знают И. Вербицкого как неожиданного и разнообразного актера. Кроме главных ролей на театральной сцене, он сыграл в нескольких художественных фильмах, в том числе с Ж. Депардье. Одной из последних киношных работ был фильм «Томирис» А. Сатаева, который скоро должен выйти в прокат.

За любовь к театру, преданность ему, любовь к родному городу и природный талант, за педагогическую работу с молодежью в театральной студии «Балаганчик» И. Вербицкому присвоено звание заслуженного деятеля Республики Казахстан.

Новый директор театра успевает все. Он социально активен. Не забывает общаться со зрителем не только со сцены, но и в социальных сетях.

Игорь Владимирович — член общественного совета при акиме Шымкента. Он — любящий муж и отец дочери, которая уже успела сделать первые шаги на сцене. Очень любит джаз и творчество К. Никольского. В узком кругу друзей с удовольствием берет в руки гитару.

Юбилейный 90-ый театральный сезон Шымкентский русский драматический театр начинает не только с постановки П. Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в постановке не менее известного нам режиссера О. Белинского, но и с новым директором.