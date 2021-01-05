Сразу же разъясню смысл заголовка статьи. Дело в том, что наш любимый русский драматический театр – в этот жуткий год торжествующего COVIDа – не только вышел сухим из воды, но и под занавес сумел нас порадовать ярким фееричным спектаклем.

А год получился все-таки удачным, потому что театр, послушно ушедший на карантин, тут же установил для себя некую антивирусную опцию.

В чем она заключалась? Постановили, во-первых, не впадать в уныние, ибо быть отлученным от своего зрителя для артиста – это самое мучительное состояние… Во-вторых, в полной мере использовать виртуальные ресурсы, так что посмотреть спектакли онлайн мог любой театрал – и в удобное для себя время… В-третьих, карантинная изоляция заставила руководство театра искать новые, более камерные жанры и формы. О них – впереди. И есть даже, в-четвертых: в пустующее от «живых» спектаклей время, театр ни на один день не впадал в анабиоз простоя. Там вовсю шли репетиции – повторяли старое, закрепляли «свежее» и нарабатывали новое… И антивирус сработал! Никто из коллектива – тфу-тфу – коронавирусом не заболел, и при этом, что тоже важно, никто не потерял душевного здоровья и оптимизма…

ХРОНИКА ГОДА

«Год начинался хорошо, – рассказывает директор и художественный руководитель театра Игорь Вербицкий, – мы стартовали в обычном режиме и даже успели дать премьеру шекспировского «Гамлета», но наступило фатальное 15 марта, и мы, вместе со всеми, ушли на карантин. И, чтобы наши поклонники нас не забывали, стали работать «на удаленке», используя возможности YouTube. Через этот канал мы показывали старые спектакли, провели акцию к 175-летнему юбилею Абая, где наши актеры читали «Слова назидания». Причем, и на русском, и на казахском языках. Отметили также и юбилей Ивана Крылова, вспоминая его знаменитые басни. Запустили и такой проект – «Мои любимые поэты». Там звучали стихи «серебряного века», поэтов-«шестидесятников», и наших современников, и Пушкина, и Лермонтова, в общем стихи разных лет и направлений… Была еще такая интересная и познавательная акция: мы помогали нашим школьникам осваивать школьную программу. Они тоже попали в сложную карантинную ситуацию, и тоже стали учиться дистанционно… Так вот, нам дали школьную программу по литературе и наши артисты читали им «программные» художественные произведения онлайн. И, конечно же, как могли, мы организовали и виртуально провели международный театральный фестиваль, запланированный еще до пандемии – в рамках проекта «Шымкент – культурная столица СНГ». Спасибо нашим друзьям и коллегам по цеху, в фестивале охотно приняли участие театральные коллективы из Ульяновска, Таганрога, Самарканда, что позволило фестивалю оправдать свой международный статус».

Когда, наконец, строгий карантин отменили, театр вздохнул с некоторым облегчением. Такие санитарно-эпидемиологические меры, как то: заполняемость зала на 50 процентов, социальная дистанция или масочный режим – никого уже не смущали. Натерпелись от самоизоляциии… Сразу же возобновили прежние спектакли. На ура прошел все тот же «Гамлет». Казалось даже, что зритель ринулся в театр с удвоенным рвением, что вполне объяснимо. Насиделись дома, и от онлайна уже тошнит…

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ ФИНАЛ

Но, конец года театр решил ознаменовать совершенно новой постановкой – с легким, непритязательным и где-то даже фривольным сюжетом. Логика режиссера-постановщика спектакля – Заслуженного деятеля Казахстана Игоря Вербицкого – при выборе пьесы Валентина Красногорова была безупречна: «Нам показалось, что после этого затяжного пандемийного застоя зрителям нужен именно такой спектакль, где нет никаких драматических подтекстов, где не требуется внутреннего сопереживания, где все чувства нараспашку. Мы решили, людям надо просто чуть-чуть повеселиться, расслабиться и уйти домой с легкой освобожденной душой. Этот фарс «Милые грешницы» мы для себя так и назвали – спектакль-релакс».

Свидетельствую – я была на этом спектакле – с поставленной задачей театр справился великолепно! Зрители не только развеселились – на некоторые реплики иногда откликались неудержимым продолжительным смехом… По стилистике, два небольших фарса почти приближались к улично-площадной итальянской комедии «дель арте», где участвовали обязательные персонажи с «выпуклыми», определенно узнаваемыми чертами характера: старый дураковатый муж, молодая красивая жена-обольстительница, доктор-шарлатан, незадачливый любовник, находчивая сводня… Я не буду пересказывать сюжет этих фарсов – надеюсь, они не скоро сойдут с репертуарной афиши театра, и вы сами сможете их посмотреть…

Нельзя не отметить и явную изюминку представления, которая – что нечасто бывает – заключалась в оригинальном музыкальном оформлении. С первого выхода персонажей на сцену и до самого финального аккорда в спектакле звучала… музыка культовой группы «Битлз». Музыка, конечно, существовала не сама по себе, а сопровождала специально написанные к спектаклю песни, по смыслу близкие к сюжетным перипетиям. По словам Игоря Владимировича, он не сразу воспринял эту идею, предложенную звукорежиссером Владимиром Куликовым. Трудно было сопоставить, казалось бы, несовместимое: мол, где куртуазный бурлеск – а где легендарная рок-группа? Но креативная затея попала в точку – на эту музыку живо и восторженно реагировали не только современники «битломании», которым ныне под 70 лет, но и явная молодежь текущего века…

Разумеется, под конец разговора я спросила у Игоря Владимировича о планах на будущий год. «К сожалению, сейчас трудно что-либо прогнозировать – коронавирус непредсказуем и не будет подстраиваться под наши планы. Уже сейчас мы каждый день даем театрализованное новогоднее представление для детей, хотя раньше мы устраивали для них яркие праздничные утренники – с песнями, танцами, хороводами… И будем просить Всевышнего, чтобы дал возможность не нарушить четвертьвековую нашу традицию – достойно и, так сказать, в живом формате, провести январские «Рождественские встречи». Тоже самое относится и к вечеру памяти Владимира Высоцкого, который уже многие годы мы проводим 25 января. Если хотя бы эти ближайшие планы осуществятся – мы будем счастливы и, надеюсь, наши зрители тоже»…

Игорь Вербицкий попросил меня поздравить всех шымкентцев с наступающим Новым годом – с пожеланием счастья, удачи и всех человеческих благ. Выполняю, присоединяюсь, поздравляю!

Елена ЛЕТЯГИНА