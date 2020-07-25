Актеры и актрисы Русского драматического театра г.Шымкент подготовили свои любимые стихотворения и песни Владимира Семёновича.

Актер театра и кино, автор-исполнитель являлся невероятно сильным духом человеком, чья популярность вышла далеко за границы СССР.

Каждая его песня была как исповедь, каждая роль – как вызов. Высоцкий много снимался в кино, играл в театре, гастролировал с концертами, писал стихи, сочинял музыку.

Он прожил относительно недолгую, но очень яркую жизнь. Высоцкий был кумиром миллионов, и до сих пор его песни знают и любят. Он дал более одной тысячи концертов в СССР и за рубежом. Высоцкий покинул этот мир 25 июля 1980 года.

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