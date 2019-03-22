Компания «Ордабасы кус» поддерживает предложение о переименовании столицы в Нур-Султан.

Работники ТОО «Ордабасы Кус поддерживают предложение депутатов столичного маслихата о переименовании столицы в Нур-Султан.

«Второй президент Независимого Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать название нашей столицы именем ее главного архитектора, Первого Президента Казахстана – Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Мы, коллектив компании «Ордабасы құс» полностью поддерживаем данное предложение», сообщил глава предприятия Мухтар Тагаев.

«Наше предприятие поддерживает все инициативы, направленные на увековечение имени Первого Президента Казахстана – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева. Новое название главного города будет способствовать новым победам и успехам», отметил руководитель завода.