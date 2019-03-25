На площади Есим хана в Туркестане состоялось праздничное мероприятие в поддержку переименования столицы в Нур-Султан.

В нем приняли участие около 10 тысяч жителей области. Перед зрителями выступили звезды казахстанской эстрады. Жители областного центра выразили слова поддержки переименования столицы.

Председатель областного совета ветеранов Ж. Азиретбергенулы отметил роль Первого Президента страны в становлении независимого Казахстана и подчеркнул, что переименование столицы — это исторический шаг.

С таким событием туркестанцев поздравил и акын-айтыскер Биржан Байтуов.

В этот вечер тысячи жителей региона восклицали «Еліміз аман, азат еліміз мәңгі жасасын! «.

Пресс-служба акима Туркестанской области