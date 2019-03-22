Поправки в основной закон страны о переименовании столицы внесены в полном соответствии с нормами Конституции и законами Казахстана.

Как пояснил член Конституционного совета Иоган Меркель «формально и юридически все нормы соблюдены», передает «Хабар 24». Президент Касым-Жомарт Токаев не вносил никакого законопроекта, он только на совместном заседании озвучил идею о переименовании, а Правительство этот законопроект внесло. И мы, члены Конституционного Совета, дали положительное заключение, как того требует основной закон страны.

Иоган Меркель, член Конституционного Совета РК: «Процедура вся прописана в нашей Конституции. Действительно, лицо, которое приняло на себя обязанности Президента нашей страны, не вправе инициировать внесение изменений в Конституцию. Собственно это и не произошло. На совместном заседании палат Касым-Жомарт Токаев предложил это сделать».